В Мелитополе в железнодорожном депо взорвался тепловоз с топливом
В Мелитополе сегодня утром прозвучал взрыв. Это взорвался тепловоз с топливом в районе железнодорожного депо.
О происшествии сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Федоров.
"...Минус наполненный топливом тепловоз, утром внезапно взорвавшийся в районе депо, под носом вооруженной охраны. Говорят, хорошо пылал", - написал мэр.
Взрыв в Мелитополе подтвердил и назначенный Россией "глава области" Евгений Балицкий.
По его словам, "сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо". Он обвинил в случившемся "украинских диверсантов". Впрочем, что именно взорвалось, он не уточнил.
Напомним, вчера на улице Мелитополя перевернулась российская система ПВО.
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