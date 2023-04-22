В Мелитополе сегодня утром прозвучал взрыв. Это взорвался тепловоз с топливом в районе железнодорожного депо.

О происшествии сообщил в своем телеграм-канале мэр города Иван Федоров.

"...Минус наполненный топливом тепловоз, утром внезапно взорвавшийся в районе депо, под носом вооруженной охраны. Говорят, хорошо пылал", - написал мэр.

Взрыв в Мелитополе подтвердил и назначенный Россией "глава области" Евгений Балицкий.

По его словам, "сегодня в 07:45 произошел подрыв на территории Мелитопольского локомотивного депо". Он обвинил в случившемся "украинских диверсантов". Впрочем, что именно взорвалось, он не уточнил.

Напомним, вчера на улице Мелитополя перевернулась российская система ПВО.

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