В городах, приближенных к линии фронта, в захваченной части Запорожской области, Россия готовит эвакуацию населения.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"Мы пока не можем говорить, что началась массовая эвакуация из Запорожской области, но то, что тенденция к началу эвакуации есть, это факт", - заявил он.

По его словам, в Энергодаре россияне ходят по домам и собирают "анкеты детей", которых они собрались эвакуировать в период с 5 по 7 мая, а в Токмаке и Молочанске - через громкоговорители призывают местное население ехать в Крым или в Мелитополь.

Напомним, что участок фронта в Запорожской области называется одним из возможных направлений наступления ВСУ.

Ранее мы писали, что еще 8 апреля в украинском Генштабе заявили, что оккупанты готовятся вывозить жителей Херсонской и Запорожской областей в аннексированный Крым.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.