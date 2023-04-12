В Запорожской области Россия продолжает строить масштабную линейную оборону в последние недели. По данным британской разведки, РФ завершила создание трех уровней оборонительных зон в этом секторе примерно на 120 км.

Об этом говорится в сводке министерства обороны Великобритании в Twitter.

Оборонительные зоны включают переднюю линию передовых боевых позиций и две зоны почти непрерывной, более сложной обороны. Каждая зона находится на расстоянии приблизительно 10-20 км от предыдущей.

Британская разведка сообщает, что Россия, вероятно, вложила значительные ресурсы в эти оборонительные сооружения, поскольку считает, что ВСУ планируют контрнаступление на Мелитополь.

Министерство обороны Великобритании отмечает, что оборона может стать серьезным препятствием, но ее эффективность в значительной степени зависит от поддержки достаточного количества артиллерии и личного состава. При этом остается неясным, сможет ли Южная группировка войск (ЮГВ) РФ, которая отвечает за данный участок, собрать необходимые ресурсы.

Ранее украинские военные подтвердили постройку россиянами 70-километрового оборонительного вала под Мелитополем.

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