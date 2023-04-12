В среду, 12 апреля, в Украине идет уже 413-й день войны с Россией

Детально о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 11 апреля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Онлайн обновляется.

12 апреля

09.10 В Крыму из соображений безопасности отменили демонстрации на 1 мая, парад 9 мая и шествие "Бессмертного полка".

Об этом сообщил назначенный Россией "глава Крыма" Сергей Аксенов.

08.50 Контрнаступление Украины может начаться летом. Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью The Hill.

Но, судя по словам главы Кабмина, полной готовности к этому на данный момент нет. "Все наши друзья и партнеры прекрасно понимают, что для того, чтобы перейти в контрнаступление, нужно быть готовым к этому на 100, а то и больше процентов", - заявил Шмыгаль.

По его словам, Киев не чувствует давления со стороны Запада по ускорению начала контрнаступления, но такое давление, как сообщает Шмыгаль, исходит от самих украинцев.

На вопрос, как утечка документов Пентагона влияет на контрнаступление Украины, Шмыгаль заявил, что "Украина освободит свои земли".

08.35 Украина и Россия должны "что-то проиграть", чтобы закончить войну. Такое мнение высказал посол Израиля в РФ Бен Цви.

"Обе стороны должны что-то проиграть, чтобы выиграть. А пока они это не сделают, к сожалению, я не вижу решения", - заявил дипломат в интервью RTVI.

"Я не могу сказать, что Россия готова проиграть. Я не готов сказать, что Украина готова проиграть. Но пока это будет такая ситуация, то решения нет", - добавил он.

По мнению Цви, рано или поздно обе стороны поймут, что они должны что-то проиграть. "Иначе конца этого всего мы не увидим. Потому что если каждый говорит "всё мое", другая сторона с этим не согласится", - считает дипломат.

08.10 Запад готов обеспечить финансирование Украины до конца года, заявила министр финансов США Дженет Йеллен в ходе встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

Если война закончится к середине 2024 года, то по оценке МВФ, потребность Украины во внешнем финансировании составит 115 млрд долларов. Если же она продлится до конца 2025 года, потребность увеличится до 140 млрд долларов, пишет "Голос Америки".

08.00 С февраля по март в Украине находилось до 50 британских спецназовцев, пишет издание The Guardian со ссылкой на документы из "утечки Пентагона".

На тот момент это составляло более половины западных сил специального назначения в стране. "Эта цифра значительно выше, чем у США и Франции, которые развернули 14 и 15 солдат своих спецподразделений соответственно", - говорится в публикации.

Неясно, чем могли заниматься спецназовцы, и сохранялась ли численность личного состава на тот же уровне.

07.15 Главное из сводки Генштаба ВСУ на это утро:

1. За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

2. Силы РФ сосредоточили основные усилия на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки ВСУ отбили 72 атаки на указанных направлениях.

3. Продолжаются бои за Бахмут.

4. Ожесточенные бои продолжаются за Марьинку.

5. На Шахтерском направлении в течение минувших суток противник наступательных действий не проводил.

6. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа "Орлан - 10".

06.50 В Минобороны РФ используют боевиков ЧВК "Вагнер" для захвата Бахмута, чтобы минимизировать потри среди кадровой армии.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Подразделения российских ВДВ находятся на флангах и, вероятно, нацелены только на их удержание, а не на значительные наступательные действия.

06.30 Карта тревог сейчас.