Решение Высшего антикоррупционного суда, который отказал САП в избрании меры пресечения в виде взятия по стражу Андрея Коболева после того как он не внес залог, является беспрецедентным для украинской судебной системы.

Об этом сказал "Стране" источник в судебных кругах.

Напомним, экс-глава НАК "Нафтогаз Украины", который проходит подозреваемым по уголовному делу о незаконном получении премии в размере 10 млн долларов, не внес в установленный срок ранее назначенный ему судом залог в 229 млн гривен, после чего САП отправила ходатайство в ВАКС об избрании меры пресечения для Коболева в виде взятия под стражу с альтернативой внесения залога в 365 млн гривен.

Однако ВАКС отказал в этом, оставив прежний размер залога и обязав Коболева лишь носить электронный браслет.

"Это беспрецедентно. Практика, когда подозреваемый, не имея в виде меры пресечения взятия под стражу, отказывается вносить залог, после чего прокуратура идет с ходатайством о взятии его под стражу, в Украине довольно распространена. И, как правило, суды в таком случае однозначно ходатайство удовлетворяют. Могут лишь снизить сумму залога. Однако, когда подозреваемый не внес залог и после этого суд отказывается его брать под стражу - это нонсенс. Это противоречит даже элементарной логике. Не исключаю, что единичные подобные случаи были и ранее, но в целом, тем более по резонансным делам, суды до сих пор выносили решение о взятии под стражу. А теперь что? Получается, что подозреваемый может не внести залог, остаться на свободе и далее безнаказанно игнорировать решение суда о залоге. Опасный для правовой системы государства прецедент создал ВАКС", - говорит источник.

Ранее мы писали о сумме премий Коболева, которую назвали в Центре противодействия коррупции.

В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему НАБУ объявило подозрение Андрею Коболеву.