Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) признал необоснованным предъявленное экс-главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву подозрение в незаконном завладении в 2018 году более чем 260 млн гривен.

Об этом сообщил адвокат Коболева Алексей Носов.

"Вывод следственного судьи по результатам рассмотрения и оценки доводов сторон: подозрение, предъявленное Андрею Коболеву, необоснованно", - написал правозащитник.

Он заявил, что прокуратура уже подала апелляционную жалобу на решение ВАКС.

Коболев на своей странице в Фейсбук прокомментировал решение ВАКС так:

"Не вдаваясь слишком глубоко в юридические детали текста постановления, хочу поделиться моим первым впечатлением: следственный судья за 12 дней разбирательств в деле "стокгольмских бонусов" разобрался в нем гораздо глубже, чем куча детективов НАБУ и прокуроров САП с 2018 года".

Напомним, 19 января экс-глава Нафтогаза Андрей Коболев получил подозрение от НАБУ. В 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн (разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером).

Позже бывший Коболев отреагировал на подозрение от НАБУ по факту незаконного получения 230 миллионов гривен премии. Он сообщил, что знал о готовящемся подозрении и собирается доказывать свою невиновность.

23 января ВАКС отказал САП во взятии под стражу экс-главы "Нафтогаза". САП, в свою очередь, будет обжаловать в суде отказ арестовывать Андрея Коболева.

Как писала "Страна", еще в 2021 году Коболев оправдал огромные премии себе и руководству "Нафтогаза" на фоне гигантских убытков компании. Он говорил, что "менеджмент "Нафтогаза" по итогам 2020 года выполнил все главные поставленные перед ним задачи, все зафиксировано во внедренной системе управления талантами".

В отдельном материале мы подробно рассказывали, почему НАБУ объявило подозрение Андрею Коболеву.