В Государственном бюро расследований официально подтвердили обыски у бывшего руководителя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Обыски проходят у бывшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", в офисе АО "Укртрансгаз" и руководителей частных предприятий по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд гривен.

"ГБР проводит обыски у экс-руководства НАК "Нафтогаз Украины". Государственное бюро расследований проводит обыски у бывшего руководства Национальной компании "Нефтегаз Украины", в офисе Акционерного общества "Укртрансгаз" и у руководителей частных предприятий.

Следственные (розыскные) действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд. гривен. Досудебное следствие продолжается", - говорится в сообщении.

Детали обещают сообщить позже.

Напомним, Андрей Коболев был главой "Нафтогаза" с весны 2014 года по апрель 2021 года. На своем посту он получал многомиллионные премии. Его годовой доход в 2020 году составил 347 миллионов гривен, или по 29 миллионов в месяц.

Помимо этого, в начале января Коболев написал для издания "Зеркало недели" крайне мрачную статью о газовых перспективах Украины на эту зиму. По его прогнозам, Украина с большой долей вероятности будет вынуждена начать несанкционированный отбор российского газа, который идёт транзитом через нашу страну.