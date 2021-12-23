Крупнейшие месторождения газа Украины находятся на финальной стадии эксплуатации, некоторые уже катастрофически опустошены. В частности Шебелинское месторождение истощилось на 90%, но при этом оно продолжает давать более 9% всего украинского газа. Об этом идет речь в сообщении "Нафтогаза".

"Так, на Шебелинском месторождении осталось около 15% начальных запасов. Запуск обновленной Краснодонецкой ГКС позволит добыть значительные остаточные запасы, которые без нее были бы недостижимы. Кроме Краснодонецкой станции, в этом году мы ввели в эксплуатацию и другие объекты наземной инфраструктуры, которые также позволяют нам компенсировать природное падение добычи и даже увеличивать добычу на определенных группах месторождений", - заявил директор дивизиона "Разведка и Добыча" "Нафтогаза" Александр Романюк.

Как сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, компания работает над увеличением собственной добычи газа и для ее увеличения применяет новые технологии.

"Сегодня мы открыли первую степень Краснодонецкой ГКС, которая позволит получить дополнительно 100 млн куб. м газа на крупнейшем в стране Шебелинском месторождении в 2022 году", - заявил Витренко.

Напомним, в Харьковской области обнаружили новое месторождение газа - Моспановское. Скважина обеспечивает 239 тысяч кубометров голубого топлива сутки, а всего ресурсы месторождения составляют около пяти миллиардов кубических метров.

Ранее мы писали, что в прошлом году "Нафтогаз" снизил добычу газа и отложил бурение 12 новых скважин.

Также "Страна" ранее разбиралась, хватит ли Украине газа на зиму и что будет, если он закончится.