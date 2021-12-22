Уже с 1 января следующего года Венгрия начнет поставлять гарантированные объемы газа Украине - соглашение позволит транспортировать до 8 млн кубометров газа в сутки.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

По информации чиновника, впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы.

"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - написал Макогон.

Он добавил, что это создаст возможности для доступа украинских трейдеров к LNG-терминалу на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, для диверсификации источников поставок газа.

"Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн кубометров газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа", - уточнил Макогон.

Вместе с суточными мощностями из Словакии (27 млн кубометров) объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 8 млн кубометров в сутки.

Пока сделка заключена только на три тестовых месяца, чтобы согласовать и настроить все технические и операционные процессы. Соглашение будет продлено с апреля следующего года, и в дальнейшем будут увеличиваться гарантированные мощности по этому направлению.

"Уже с 31 декабря можно будет забронировать мощности для импорта газа из Венгрии через платформу RBP на ежесуточных аукционах. Первый лунный аукцион состоится 17 января", - добавил Макогон.

Между тем, цена на газ в Европе обновила рекорд. На фоне падения выработки электроэнергии из возобновляемых источников до трехмесячного минимума она достигла почти $2200 за тысячу кубометров. Утром в среду, 22 декабря, цена немного опустилась.

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