Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела вспомогательную услугу по использованию газа для производства электроэнергии, как в случае с Луганской ТЭС, при недостаточных запасов угля на теплоэлектростанциях (ТЭС) и теплоэлектроцентралях (ТЭЦ).

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НКРЭКУ.

"17 декабря НКРЭКУ ввела возможность приобретения вспомогательной услуги для обеспечения регулирования частоты и активной мощности в Объединенной энергосистеме Украины за счет резервов замещения угля природным газом. Так, на время отопительного периода, генерирующее оборудование ТЭС и ТЭЦ, для которых основным видом топлива является уголь, при отсутствии в достаточных объемах запасов угля на их складах, сможет использовать природный газ для производства электроэнергии", - говорится в сообщении ведомства.

В НКРЭКУ заяявили, что "из-за блокирования Россией поставок угля железнодорожным путем, для Луганской ТЭС нет иного способа обеспечить достаточный запас топлива, кроме как заменить уголь на газ".

"Для реализации такой возможности правительством 15 декабря было принято протокольное поручение Минэнерго, НКРЭКу, "Укрэнерго" и "Нефтегазу" разработать соответствующий механизм. Именно поэтому НКРЭКУ 17 декабря приняла решение о введении соответствующей вспомогательной услуги. Этот механизм обеспечит безубыточность деятельности по производству электрической энергии на Луганской ТЭС при использовании в качестве топлива природного газа и будет применяться только в период возможного отсутствия в достаточных объемах запасов угля на складах из-за действий России", - уточнили в ведомстве.

ТЭЦ и ТЭС Украины смогут перейти на газ, если закончится уголь. Источник: Facebook/НКРЭКУ

Ранее "Страна" сообщала, что тепловые электростанции Украины не соблюдают требований касательно минимальных запасов угля, необходимых для оптимальной работы. Согласно инфографике, ни на одной ТЭС фактические запасы угля не превышают уровня, соблюдение которого необходимо для поддержания лицензионной работы объектов.

Также мы писали о том, что запасы в украинских подземных хранилищах газа опустились до 15,34 млрд куб.метров, а в европейских отобрана уже одна треть (32,6%) от объема газа, закачанного в летний период.