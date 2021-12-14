Евросоюз планирует после 2049 года отказаться от долгосрочных контрактов на поставку газа в рамках своего "зеленого" перехода.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий законопроект во вторник, 14 декабря.

Документ будет опубликован 15 декабря, а в четверг, 16 декабря, будет обсуждаться на саммите в Брюсселе.

Исходя из законопроекта, при принятии этого решения пострадает ведущий поставщик топлива в ЕС - Россия.

По данным агентства, Еврокомиссия предложит меры по укреплению безопасности поставок, учитывая, что этой зимой в Европе рекордные цены на газ и острый дефицит ресурса.

Также есть предложение сделать резервные стратегические запасы газа, которые могут потребоваться при возникновении чрезвычайной ситуации. Их основой будут добровольные совместные закупки операторами транспортных систем.

"Повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной чревата дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне", - добавили в Bloomberg.

Напомним, что в период с октября по ноябрь Россия сократила поставки газа в Евросоюз на 25% по сравнению с прошлым годом. При этом из Норвегии и Алжира ЕС получает голубое топливо в полном объеме.

Ранее "Страна" сообщала, что глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лизз Трасс заявила, что Соединенное Королевство и его союзники должны работать над поиском альтернатив импорту газа из России.

Также мы писали, что администрация американского президента Джо Байдена разрабатывает варианты санкций в отношении России на случай ее вторжения в Украину. При этом в Вашингтоне рассматривают энергетические санкции как крайнюю меру, учитывая их потенциальное влияние на мировую экономику и цены на бензин в США.