В Кремле отреагировали на угрозу президента Беларуси Александра Лукашенко остановить транзит газа. Там ожидают, что "Газпром" выполнит свои обязательства по поставкам газа в Европу по контрактам, и ситуация вокруг Беларуси не повлияет на это.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает РФ и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам", — сказал он, комментируя слова Александра Лукашенко.

При этом он добавил, что до конца года президенты двух стран проведут очередную личную встречу.

"Мы своевременно анонсируем эту дату… До Нового года, да, до конца года", — сказал он.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что готов перекрыть газ Европе, если санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение и не будет выхода ответить другими мерами.

Это уже не первое подобное заявление белорусского президента. Так, 11 ноября Лукашенко уже сообщал, что готов перекрыть газ Западу в ответ на их новый ряд санкций и закрытие границ.

Однако, в Евросоюзе заявили, что не позволят президенту Александру Лукашенко запугать ЕС угрозами перекрыть транзит газа в западные страны.