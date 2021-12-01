В Кремле отреагировали на слова президента Беларуси Александра Лукашенко, который подтвердил готовность остановить транзит энергоносителей из России в Польшу в случае закрытия Варшавой польско-белорусской границы. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, у Путина не хотели бы даже рассуждать о гипотетической ситуации прекращения Беларусью транзита российского газа в Европу, передает ТАСС.

По словам Пескова, Владимир Путин понимает жесткие ответы президента Белоруссии Александра Лукашенко Европе. Но Лукашенко не согласовывал свое заявление с Москвой, а все сказанное является "позицией президента Беларуси, суверенного, независимого государства".

"В этом плане президент (РФ Владимир Путин - Ред.) выразил понимание жестких ответов. Но с другой стороны президент рассчитывает на то, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время", - заявил Песков.

Напомним, впервые о возможности перекрыть трубопровод "Ямал-Европа" и прекратить транзит российских энергоносителей в Европу Лукашенко заявил 11 ноября.

Также мы сообщали, что Лукашенко заявил, что собирается в Крым и признает его частью России.