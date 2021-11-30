Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что намерен посетить Крым. И уже есть договоренность об этом с главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы все понимали, что Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - сказал глава Беларуси.

По словам Лукашенко, его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.

"Если президент уже туда (в Крым - Ред.) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", - сказал он.

Также Лукашенко заявил, что ждет от российской стороны приглашения в Крым с конкретикой по срокам. А свою поездку он собирается начать с Севастополя.

"Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым... У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем", - сказал Лукашенко.

Таким образом Лукашенко станет первым лидером государства, который посетит Крым после 2014 года.

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