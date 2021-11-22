Украина не будет подавать воду в Крым. При этом украинская сторона намерена достроить дамбу для сдерживания воды в Северо-Крымском канале.

Об этом во время визита на границу Херсонской области с Крымом сообщила вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Это запрещено законом и всеми возможными регуляторными актами. Это невозможно", - заявила Верещук о подаче воды в Крым и добавила, что Украина планирует только достроить дамбу для сдерживания воды в Северо-Крымском канале, которая уже завершена на 90%.

"Мы хотим сделать так, чтобы не было даже шансов на то, чтобы вода появилась, даже если мы политически хотим кому-то что-то доказать", - уточнила Верещук.

Также Верещук планирует забрать на баланс министерства КПВВ "Каланчак" и запустить там 4 электромобиля для перевозки граждан между пунктами пропуска.

Вчера вступил в силу закон об отмене свободной экономической зоны в Крыму, согласно которому "водоснабжение на временно оккупированную территорию запрещается до возобновления на ней конституционного строя Украины".

Напомним, по мнению экспертов в ближайшее время в Крыму может наступить водный коллапс. На полуострове критическая ситуация с пресной водой.

Также сообщалось, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент страны Кравчук допускает, что вопрос с водой в Крыму может стать причиной для вторжения России на юг Украины.

Кроме этого, в августе в России обвинили украинцев в экоциде и открыли уголовное дело из-за перекрытия Северо-Крымского канала.