В связи с загрязнением и обмелением Днестра Молдова в скором времени может остаться без питьевой воды. Так, Днестр снабжает водой почти 8 млн человек в Молдове и Украине. Летом текущего года на Днестровской ГЭС в Черновицкой области Украины запустили четвертую турбину из запланированных семи. По словам экспертов, это ведет к изменению экосистемы и уничтожению реки.

Об этом сообщает DW.

Ученые из Молдовы, Украины и Румынии провели исследование в рамках проекта HydroEcoNex Программы Черного моря Евросоюза и пришли к выводу, что уже работающие на Днестре украинские ГЭС способствуют уничтожению реки.

Кроме этого, участница проекта, член-корреспондент Академии наук Молдова Елены Зубкова объяснила, что сейчас на Днестре находится один из самых крупных в Европе и в мире гидроэнергетических комплексов. Он, по словам Зубковой, может нанести непоправимый ущерб реке.

В предварительном отчете экспертов ПРООН за 3 июня говорится, что с начала строительства на Днестре ГЭС максимальный уровень воды в реке снизился на 30%, а ее объем - на 10%.

Также в интервью DW доктор биологии, руководитель Ассоциации хранителей Днестра Eco-Tiras Илья Тромбицкий заявил, что если украинская сторона реализует план строительства еще шести ГЭС на Днестре, то ситуация с рекой существенно ухудшится.

В свою очередь председатель комиссии по окружающей среде молдавского парламента Елена Боднаренко в беседе с журналистом издания также выразила обеспокоенность тем, что несмотря на достигнутую в 2019 году договоренность приостановить строительство ГЭС на Днестре, украинская сторона все равно запустила четвертую турбину в Черновицкой области.

Однако, 20 сентября молдавское Минэкологии опубликовало пресс-релиз. В нем говорится, что нынешнее понижение уровня воды в реке - нормальное для этого времени года явление.

"Этот процесс обусловлен небольшим количеством осадков в конце лета и начале осени", - говорится в пресс-релизе.

В документе также указали, что лидеры Молдовы и Украины проведут исследование влияния ГЭС на Днестр.

Ранее мы писали о том, что через реку Днестр построят за бюджетные средства Украины построят мост, который станет частью новой трассы между Киевом и Кишиневом.

Этим летом Владимир Зеленский в ходе встречи в Грузии с лидером Молдовы Майей Санду обсудил строительство пограничного перехода через реку Днестр. Стороны договорились ускорить реализацию этого проекта.