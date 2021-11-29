Радикальное исламистское движение "Талибан" заявило о своей поддержке действий России в отношении Крыма. В частности, они заявили о том, что полуостров является российским.

Об этом сообщает российское издание "Octagon" со ссылкой на заявление спикера "Талибана" Забихуллы Муджахида в понедельник, 29 ноября.

"Если народ Крыма хочет быть с Россией, то мы – за", - говорится в заявлении спикера талибов.

По словам Муджахида, талибы заинтересованы в хороших отношениях с Россией, а также в мире и стабильности в целом по всему региону.

Что же касается Крыма, то, по мнению представителя "Талибана", Россия обеспечивает его стабильность, а крымчане имеют право на жизнь с той страной, с которой они считают нужным.

"Мы надеемся, что эта проблема в скором времени решится. Не дай Бог, чтобы из-за этого произошла война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион", — сказал Муджахид.

Ранее "Страна" сообщала, что в Афганистане, в ходе эвакуации военнослужащих и афганцев, захватившие страну боевики "Талибана" угрожали конфисковать украинский самолет. Украинской команде потребовалась неделя, два вылета в Кабул и сложные переговоры с талибами, прежде чем они вернулись в Киев с 96 спасенными людьми.

Также мы писали, что талибы предупредили США, что если те попытаются дестабилизировать их режим, пострадает афганский народ.