В Крыму продолжается шторм, пришедший на полуостров из Турции. Скорость ветра в некоторых районах доходит до 32 м/с.

В "правительстве" полуострова сообщили о 17 происшествиях, связанных с падением деревьев. Часть домов в Симферополе обесточена. Также из-за сильного ветра прервано троллейбусное сообщение столицы республики с побережьем. Информация о пострадавших уточняется.

На улицах столицы Крыма, а также Ялты - упавшие деревья и оборванные провода. Шквальный ветер перемежается с проливным дождем.

Из-за шторма перекрыто движение в Керченском проливе, а также в Севастопольской бухте.

В Крыму ураганный ветер повалил деревья и обесточил дома. Источник: YouTube

По данным метеорологов, ветер стихнет завтра.

Ранее "Страна" сообщала, что в результате ухудшения погодных условий в Киевской, Черниговской и Кировоградской областях утром в субботу, 27 ноября, обесточенными оказались 126 населенных пунктов. Также спасатели уточнили, что к возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

Мы писали, что сегодня, 29 ноября, последний день пребывания Украины в теплом секторе мощного циклона, который движется на юго-восток. Это означает, что в ближайшие дни будет холодать, и похолодание начнется с запада.

Напомним, что в последний день осени Украину накроют дожди с мокрым снегом и придут холода. А уже в первой декаде декабря синоптики прогнозируют сильные снегопады и морозы в некоторых регионах до -23 градусов ночью и до -15 днем.