Сегодня, 29 ноября, последний день пребывания Украины в теплом секторе мощного циклона, который движется на юго-восток. Это означает, что в ближайшие дни будет холодать, и похолодание начнется с запада.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

В течение следующих нескольких дней Украина окажется в холодной части циклона, что заметно скажется на погоде. Холодать начнется с западной части страны.

На юго-востоке Украины завтра будет еще тепло: ночью +2..+7 градусов тепла, а днем ​​+6..+11, поэтому осадки там будут в виде дождя, , в то время как на остальной территории страны - дожди со снегом.

"На остальной территории в следующие двое суток нас ждет: дождь с переходом в мокрый снег , ночью и днем ​​всего от 2° мороза до 4° тепла. В Карпатах холодно до -8° и снег", - сказано в сообщении.

В первый день зимы количество снега в Украине увеличится и в регионых Украины, за исключением южных, местами начнется гололедица. Погода на этой неделе будет ветреной, с порывами 15-20 м/с.

Напомним, утром 27 ноября в Украине 126 населенных пунктов остались без света из-за непогоды.

Также сообщалось, что Карпаты уже заметает снегом.