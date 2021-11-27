В воскресенье, 28 ноября, в Украине ожидается потепление и массовые дожди. Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, на западной части страны будет от 4 до 9 градусов тепла. Ночью показатель опустится до 2-4 со знаком "плюс". Синоптики прогнозируют по всему региону небольшие дожди, кроме Хмельницкой области.

Похожая картина будет и на севере Украины – дожди там будут сочетаться с 5-10 градусами тепла. Ночью же похолодает до 1-5 по Цельсию. Осадки обойдут стороной Житомирскую область.

Центральные области завтра также накроют дожди. На улице ожидается от 6 до 11 тепла, которые ночью сменят менее комфортные 2-5 по Цельсию.

Южные регионы сегодня порадуют теплыми 11-14 градусами тепла днем и около 5-9 вечером.

Сильные осадки завтра накроют восточный регион. Здесь синоптики прогнозируют 4-11 градусов тепла днем. А вот ночью будут заморозки от 1 до 3 ниже нуля.

Напомним, "Страна" также писала, что в субботу в Украине объявлено штормовое предупреждение, а в воскресенье страну накроют опасные туманы.

Мы также сообщали, что утром в субботу в Украине 126 населенных пунктов остались без света из-за непогоды.