В пятницу, 5 ноября, в Украине ожидается слишком теплая для последнего осеннего месяца погода. Местами прогреется до +20 градусов. Дожди пройдут лишь в западных регионах Украины. На остальной территории - без осадков, будет солнечно и тепло. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +6-11 градусов. В дневные часы прогнозируют потепление до +13-18, а в южной части страны местами и вовсе до +20. Прохладнее всего будет в Карпатах, где температура воздуха не поднимется выше +7-12 градусов.

В последний рабочий день недели в Киеве и области осадков не обещают. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6-11 градусов, днем +13-18. В Киеве ночью +9-11, днем +15-17 градусов.

Также синоптики предупреждают, что 5 ноября в Винницкой и большинстве районов Житомирской, Хмельницкой, Ровенской, Донецкой областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые обещают Европе ежегодную жару в 50 градусов, если срочно не сократить выброс парниковых газов.

Также мы сообщали, что генсек ООН заявил о приближении климатической катастрофы на Земле.