В ночь на пятницу, 22 октября, в Киеве зафиксировали первый температурный рекорд осени. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

"Ночь на 22 октября в Киеве оказалась наиболее теплой за 141 год", - говорится в сообщении.

Также в обсерватории уточнили, что температура воздуха не опускалась ниже 12 градусов по Цельсию. Это на один градус теплее, чем было зафиксировано в 1889 году.

Кроме того, температура выше климатической нормы 1991-2000 годов на 8,5 градуса.

Напомним, прошедшее лето в Киеве было почти на два градуса жарче климатической нормы. Средняя температура воздуха в украинской столице составила + 22,3 градуса, что на 1,9 градуса выше, чем норма. Лето-2021 было жарче климатической нормы и заняло второе место среди самых жарких летних сезонов столицы с 1881 года. Первое место среди самых жарких в столице остается у лета-2010. В тот год было рекордно жарко не только в Киеве, но и во всей Украине.

Мы ранее писали, что в июле в Киеве 17 дней было очень жарко - температура воздуха поднималась выше отметки +30 градусов.

Также "Страна" сообщала, что июль 2021 года стал самым жарким месяцем на Земле за всю историю метеонаблюдений.