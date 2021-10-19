В среду, 19 октября, в Украине ожидается комфортная солнечная погода. Днем столбики термометров покажут от +9 до +16 градусов, однако ночью в некоторых регионах ожидаются заморозки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра по всей территории нашей страны будет без осадков. Во всех регионах ожидается солнечная погода. Однако ночью в восточных, центральных и северных областях температура воздуха опустится ниже нуля.

В частности, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Черкасской областях столбики термометров покажут от 0 до -2 градусов.

В Киеве в среду ожидается теплая погода. Днем от +12 до +14. Ночью будет прохладнее, однако без морозов, температура воздуха ожидается от +1 до +3 градусов.

Напомним, в Карпатах утренние морозы длятся почти неделю.

Между тем, сегодня на востоке Украины ожидаются дожди.

Ранее мы рассказывали, что, по данным синоптиков, осенью погода в Украине может резко меняться - теплые дни будут довольно быстро сменяться холодными и наоборот. Дождливых дней будет немного, но 26 октября возможны осадки в виде снега с дождем.