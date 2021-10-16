В воскресенье, 17 октября, в Украине ожидается существенное ухудшение погодных условий. Часть регионов накроет туман, свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, ночью и утром туман ожидается почти на всей территории западных регионов, а также в Черниговской и Сумской областях. Предполагается, что видимость снизится до 200-500 м.

В связи с этим синоптики были вынуждены объявить первый уровень опасности – желтый.

В то же время синоптики утверждают, что днем воздух прогреется до 10-16 градусов тепла. А ночью показатель опустится до -2...+9. Осадков не предвидится.

Ранее "Страна" писала о том, что прошедший сентябрь был одним из самых холодных за последние годы. Средняя температура этого месяца в Киеве была ниже климатической нормы последних тридцати лет.

Также мы писали о том, что в субботу, 16 октября, в Украине солнечно и тепло, дожди сегодня идут только в нескольких регионах. Речь, по информации синоптиков, о центральных и северных областях нашей страны. В остальных частях Украины день обещает быть солнечным и теплым по октябрьским меркам.