Снег в Карпатах, туманы и ночные морозы. Синоптик рассказала о погоде на День защитников и защитниц Украины
В четверг, 14 октября, в Украине будет прохладно. Днем воздух разогреется до +8...+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1...+6, местами вероятны даже небольшие минуса.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, сегодняшний влажный циклон завтра уже покинет пределы Украины, поэтому дожди вероятны только на северо-востоке Украины и в западных областях. В Карпатах возможен снег.
"Как сегодняшний черноморский циклон обошелся с недавним стареньким северным антициклоном, выпихнув его грубо, так и новый западный антициклон Oldenburgia выпихнет завтра в плечи влажный циклон", - заявила синоптик.
По словам Диденко, сейчас начинают захватывать все большую и большую территорию туманы. Днем ожидается +8...+13 градусов, ночью - +1...+6 градусов.
"В пятницу вдоль полосы Одесская область - Кропивницкий с районами - Черкасская область - Днепропетровщина - Харьковщина может что-то покапать. И все с осадками в ближайшее время", - написала синоптик.
Также Диденко рассказала, что 14 октября на левобережье Украины ожидается сильный ветер.
В Киеве, по данным синоптика, до конца недели осадков не будет. Ночью ожидается +2...+5 градусов, в дневные часы - +9...+13 градусов.
Напомним, Буковель вчера, 12 октября, засыпало первым снегом.
Также мы писали о том, что в Карпатах снег выпал еще в сентябре.