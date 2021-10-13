В четверг, 14 октября, в Украине будет прохладно. Днем воздух разогреется до +8...+13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +1...+6, местами вероятны даже небольшие минуса.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, сегодняшний влажный циклон завтра уже покинет пределы Украины, поэтому дожди вероятны только на северо-востоке Украины и в западных областях. В Карпатах возможен снег.

"Как сегодняшний черноморский циклон обошелся с недавним стареньким северным антициклоном, выпихнув его грубо, так и новый западный антициклон Oldenburgia выпихнет завтра в плечи влажный циклон", - заявила синоптик.

По словам Диденко, сейчас начинают захватывать все большую и большую территорию туманы. Днем ​​ожидается +8...+13 градусов, ночью - +1...+6 градусов.

"В пятницу вдоль полосы Одесская область - Кропивницкий с районами - Черкасская область - Днепропетровщина - Харьковщина может что-то покапать. И все с осадками в ближайшее время", - написала синоптик.

Также Диденко рассказала, что 14 октября на левобережье Украины ожидается сильный ветер.

В Киеве, по данным синоптика, до конца недели осадков не будет. Ночью ожидается +2...+5 градусов, в дневные часы - +9...+13 градусов.

Напомним, Буковель вчера, 12 октября, засыпало первым снегом.

Также мы писали о том, что в Карпатах снег выпал еще в сентябре.