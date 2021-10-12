Во вторник, 12 октября, как и предупреждала синоптик, в Ивано-Франковской области на горнолыжном курорте Буковель сегодня выпал первый снег.

Об этом свидетельствует видео прямого эфира, обнародованное на странице курорта в Facebook.

Первый снег укрывал белоснежным одеялом дороги, ветки деревьев, холмы и все вокруг. На курорте надеются, что уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию.

Ране мы рассказывали, что в последнее время в Украине значительно похолодало. Если еще одну-две недели назад местами температура воздуха в стране достигала +27 градусов, то в последнее время пришло существенное похолодание.

Также мы сообщали, к примеру, что в 2021 году метеорологическая осень пришла в украинскую столицу на месяц раньше, чем в прошлом году. Так, в Киеве средняя температура воздуха снизилась ниже +15 градусов 18 сентября. То есть метеорологическое лето в этом году продлилось 128 дней.

Вместе с тем, по данным синоптиков, осенью погода в Украине может резко меняться. Первый снег украинцам обещали метеорологи во второй половине октября.

Кроме того, сообщалось, что 22 сентября в Карпатах выпал снег. Из-за непогоды видимость в горах ограничена. Температура воздуха держалась на уровне -4 градусов.