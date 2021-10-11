Дожди постепенно приходят в Украину. Во вторник, 12 октября, они периодически будут идти в западных и северных областях, а также затронут Винницкую область.

Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко в понедельник, 11 октября.

Восточные и южные регионы, большинство центральных областей не получат от атмосферы каких-либо существенных осадков, разве что порадуют туманами фотографов, сообщает синоптик. И предостерегает водителей, которым туманы могут испортить нервы.

В Карпатах дождь будет переходить временами в снег. Температура воздуха особо не изменится: ночью от -3...+4 градуса, на высокогорье до -5 градусов.

Днем ​​в Украине прогнозируется +9...+ 13 градусов, в восточных областях и на юго-востоке +10...+16 градусов.

Наталья Диденко отметила, что в Киеве прогнозируется переменная облачность, вероятность дождя минимальна. Температура в столице днем +11...+14 градусов, ночью +2...+5 градусов.

Синоптик поделилась прогнозом погоды в Украине. Источник: Facebook/Наталья Диденко

Ранее "Страна" сообщала, что синоптик Наталья Диденко информировала, что заморозки пока еще обойдут стороной морское побережье, так как море еще не остыло после лета. А вот большая часть Украины все же "подмерзнет" ночью из-за заморозков на почве, а местами и в воздухе.

Также мы писали, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резком изменении погоды.