В Украине в воскресенье ночью ожидается от -3 градусов до +6 (местами на Западе и в Центре до -3...-5 градусов). Днем прогнозируется +9...+14 градусов, в южной части +12...+16 градусов. Ветер восточный, умеренный, на Прикарпатье и на юго-востоке Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/c. Существенные дожди ожидаются 13 и 14 октября.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Она написала о том, что как только из Украины уйдет северный антициклон, формирующий "безоблачную холодяку", в страну придет воздушная масса с осадками.

"Первые существенные дожди пройдут вечером 13 октября и 14 октября, на Покров.

Холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях в дневные часы будет теплее на следующей неделе", - написала Диденко.

"Шерсть, пух, кашемир, штаны с начесом, пледы, толстые коты, многоярусная одежда, шапки, варежки, даже дома, - актуальны. Если коммунальщики не одумаются.

Красивых фотографий, теплого настроения, горячего чая с вишневым вареньем, свежих прогнозов погоды!", - пожелала синоптик на предстоящую неделю.

Как писала "Страна", новая неделя начнется с неустойчивой и морозной погоды.

Тем временем в стране в ноябре могут ввести жесткий общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса, который не сбавляет темпы и добавил за минувшие сутки 11 тысяч инфицированных.