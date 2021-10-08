Гостивший над Украиной антициклон с почти родным для украинцев именем Lioba (Люба) отгонял прутом дожди, давал возможность украинцам нагуляться, наесться шашлыков, догнать пропущенные летом маршруты, собрать дачный урожай. Все это еще можно будет успеть сделать в наступающие выходные - антициклон доживает последние дни. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 9-10 октября в Украине повсеместно будет сухо и даже солнечно.



"Ветер ожидается восточный и северо-восточный, 5-12 м / с, на востоке и юго-востоке вероятность штормовых порывов. Осторожно у берегов и в море особенно!" - предостерегает синоптик.

В дневные часы в субботу-воскресенье прогнозируют +9-14 градусов, на крайнем юге и на Закарпатье до +16 градусов.

"В Киеве 9-10 октября можно будет весело бодать ногами листья в парках, отдыхать, работать - дождей не предвидится. Ветер восточного направления, в субботу порывистый, в воскресенье - спокойнее.

В столице ночь будет холодной, + 1 + 4 градуса, в окрестностях до небольших "минусов", в течение дня + 9 + 12 градусов", - сообщает Диденко.

Уже со вторника антициклон начнет разрушаться, осыпаться под мощными волнами новых атмосферных циклонических и фронтальных образований и появляться первые дожди.

"Атмосфера на следующей неделе проведет метеорологическую ротацию, ожидается смена воздушных масс - будьте внимательнее к самочувствие. А пока планируйте на выходные что-то хорошее и полезное)", - призывает синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что в субботу синоптики обещают солнечную и теплую погоду днем, а ночью - мороз до -1.

Также мы сообщали, что прошедший сентябрь в Украине оказался холоднее нормы последних 30 лет.