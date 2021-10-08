В Украине прогнозируют теплую и солнечную погоду в субботу, 9 октября. Днем температура прогреется до +16 градусов, ночью на востоке страны возможны заморозки до -1 градуса.

По всей территории будет сухо, без осадков. Дневная температура достигнет +10...+16 градусов. Теплее всего будет на западе и юге страны.

Ночью возможны заморозки до 0...-1 градусов, особенно в восточных регионах. В столице днем будет +11...+13 градусов, ночью +1...+3.

И такой погода продержится все выходные.

Как писала "Страна", в некоторых регионах Украины, как и обещали городские власти, начали включать отопление. Традиционно это происходит к среднесуточной температуре, которая не должна превышать +8 градусов в течение трех суток.

В Харькове отопление включили в больницах, школах, детсадах, а также учреждениях социальной и культурной сферы. Во Львове потеплели 16 бюджетных учреждениях, а с 11 октября отопление подадут уже всем пользователям. Дольше всех подключение отопление придется ждать в Днепре (ориентировочно в 20-х числах октября) и Одессе (подача тепла запланирована на 1 ноября). В Киеве отопительный сезон стартовал пока только для бюджетных учреждений.

Напомним, по данным синоптиков, в октябре средняя месячная температура в Украине установится в пределах +7...+12 градусов, а в Карпатах до +7, что близко к климатической норме.