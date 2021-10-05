В среду, 6 октября, синоптики прогнозируют украинцам солнечную осеннюю погоду, которую обеспечит поле действие антициклона. Но при этом ночные температуры будут довольно низкие, с заморозками на поверхности почвы за счет чистого, безоблачного неба. Поэтому украинцам рекомендуют одеваться потеплее. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Завтра в Украине осадков не ожидается. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха на Закарпатье и в южной части страны ночью +3-8 градусов. В дневные часы потеплеет до +13-18. На остальной территории ночью +1-6 тепла, на поверхности почвы заморозки до -5. Днем воздух прогреется до +​​10-15 градусов.

В Киеве и области 6 октября без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +1-6, на поверхности почвы по области заморозки до -3 градусов. Днем потеплеет до +10-15.

В Киеве ночью +4-6 градусов, днем прогреется до +​​12-14.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик объяснила, как и где облачность спасет украинцев от ночных заморозков в начале октября.

Также мы сообщали, что прошедший сентябрь в Украине оказался холоднее нормы последних 30 лет.