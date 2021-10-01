Прошедший сентябрь был одним из самых холодных за последние годы. Средняя температура этого месяца в Киеве была ниже климатической нормы последних тридцати лет.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в пятницу, 1 октября.

В обсерватории отметили, что среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +13,6 градусов, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

Теплее всего было 13 сентября. Тогда максимальная температура достигла +27 градусов. А самым холодным выдался последний день месяца, когда минимальная температура опустилась под утро до +3 градусов.

Ранее "Страна" сообщала, что в субботу, 2 октября, после ночных заморозков в Украину придет комфортная осенняя погода. Обеспечивает такие погодные условия антициклон с северо-востока, поэтому направление ветра в основном будет с юго-востока и не причинит особого дискомфорта.

Также мы информировали, что синоптики предупредили украинцев о заморозках первого уровня опасности в ближайшие ночи. Заморозки не затронут лишь большинство западных областей и побережье морей.