Сейчас самое интересное метеорологическое явление - это заморозки, считает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, важно знать, укроет облаками ночью небо или нет, поскольку плотная облачность мешает проникновению "минусов" и создает эффект пухового небесного одеяла. В субботу облачность ожидается над западной частью Украины, а значит и заморозки там наименее вероятны, сообщила синоптик на своей странице в соцсети.

Также заморозки пока еще обойдут морское побережье, так как море еще не остыло после лета. А вот большая часть Украины все же "подмерзнет" ночью из-за заморозков на почве, а местами и в воздухе.



"Дебютными октябрьскими можно прекрасно гулять и работать на свежем воздухе - максимально ожидается + 11 + 16 градусов, а в западных областях + 14 + 18 градусов. И к этим, в общем дружеским градусам, присоединится повышенное атмосферное давление, сухая погода, солнце и роскошные утренние туманы (не путать с дымом бессовестных поджигателей. Немного дискомфорта добавит сильный ветер на Западе Украины, в Крыму, Приазовье и Луганской области", - говорится в сообщении.

По данным синоптика киевлянам не стоит ждать дождя в субботу и воскресенье.

"Днем предусматриваются милые + 15 градусов. Ночью будет не так симпатично, кусаться + 1 + 4 градуса и еще заморозки. В общем, повезет в этот уик-энд тем, кто гуляет свадьбу - и горжетку красивую можно накинуть на голые плечи, и продукты не будут портиться", - шутит синоптик и обнадеживает тем, что выходные обещают хорошие синоптические условия - надо только одеться согласно прогнозу.

Ранее "Страна" писала о том, что в субботу после ночных заморозков в Украину придет комфортная осенняя погода.

Также мы сообщали, что синоптики предупредили украинцев о заморозках I уровня опасности в ближайшие ночи.