В субботу, 2 октября, на большей части территории Украины ожидается спокойная осенняя погода с переменной облачностью, но с ночными заморозками. Обеспечивает такие погодные условия антициклон с северо-востока, поэтому направление ветра в основном будет с юго-востока и не причинит особого дискомфорта. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Завтра синоптики осадков не прогнозируют, лишь на Волыни, а также в Ровенской и Львовской областях местами возможен небольшой дождь.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +1-8 градусов. Почти на всей территории страны, кроме крайнего запада и юга, на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-3 градуса. В дневные часы воздух прогреется до +​​11-16, а на Закарпатье и Прикарпатье местами до +17-20 градусов.

В Киеве и области 2 октября небольшая облачность, без осадков.Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1-6 грвдусов, на поверхности почвы и местами в воздухе по области заморозки 0-3 градуса. Днем потеплеет до +​​11-16. В Киеве ночью +2-4, а днем ​​около +15 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики предупредили украинцев о заморозках I уровня опасности в ближайшие ночи.

Также мы сообщали, что синоптики рассказали, какой будет погода в октябре в Украине.