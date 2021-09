Извержение вулкана Кумбре Вьеха на испанском острове Ла-Пальма усилилось, уже разрушены почти 900 зданий, раскаленная лава покрыла более 17 гектаров земли и добралась до океана.

Об этом сообщается на сервисе YouTube в четверг, 30 сентября.

Извержение вулкана Кумбре Вьеха. Источник: YouTube

Согласно последним оценкам экспертов испанского Национального географического института, на пути к океану лава уже уничтожила 855 зданий, еще 126 сооружений получили частичные повреждения.

Общая протяженность разрушенных стихией дорог составляет 27,4 километра, в целом вулканическая лава покрыла примерно 17,2 га земли, дойдя до побережья океана.

Жителям из некоторых домов, расположенных рядом с зоной самого большого риска, власти разрешат вернуться и забрать часть своего имущества. До этого из соображений безопасности в эту зону запретили подходить с суши и с моря в радиусе двух морских миль.

Ученые ранее заявили, что впоследствии поток лавы может привести к фактическому увеличению площади острова.

Ten days into a volcanic eruption on La Palma, one of the Canary Islands, authorities are warning residents to keep their windows shut because of fears of toxic gases that can be released when molten lava comes into contact with cold water. https://t.co/QnOhTlBKLb pic.twitter.com/Sshwl2emyG September 29, 2021

Molten lava has tracked a fiery path across the Spanish island of La Palma, wiping out hundreds of homes over the past week.



Now it's reached the Atlantic ocean, sending columns of potentially toxic steam into the air.@simonvigar5 | #5News pic.twitter.com/myZZMJyP4D — Channel 5 News (@5_News) September 29, 2021

[17:15h UTC+1] The trade winds continue to blow the ash cloud of #Tajogaite vulcano on #LaPalma out to the sea. The cloud formed by contact with water, which some say could be toxic, is also being blown onto the sea and does not pose a danger at the moment. /rf pic.twitter.com/OApmEIqOHT September 29, 2021

🌋🇪🇸This is how the situation on La Palma is at this time. The new delta formed by the accumulation of lava in the ocean is now 500 meters long and 40 meters high.#Spain #Volcano pic.twitter.com/LMVptkkx5w — Global.TV (@GlobalTelevsion) September 29, 2021

Entrada de la colada de lava al mar. / Entry of the lava flows into the sea. Video recorded by our colleagues #lapalma pic.twitter.com/Vipa0s5vVk September 29, 2021

After #CumbreVieja split open and began erupting on September 19, 2021, a slow-moving wall of basaltic lava began bulldozing its way through populated parts of #LaPalma. https://t.co/ql4wwLhuk3 pic.twitter.com/CTnZ8YxmYD — NASA Earth (@NASAEarth) September 29, 2021

Ранее "Страна" сообщала, что на испанском острове Ла Пальма продолжается извержение вулкана, лава окружает дома.

Также мы информировали, что в Испании после извержения вулкана рекомендовали отказаться от полетов на три острова Канар.