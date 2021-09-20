Компания "Aena", которая управляет аэронавигацией на территории Испании, посоветовала авиаперевозчикам временно отказаться от полетов на несколько островов страны: Пальма, Гомера и Иерро.

Об этом сообщает ТАСС.

В компании такую рекомендацию аргументировали возросшим уровнем опасности в связи с сегодняшним извержением вулкана на Пальме.

Напомним, еще 17 сентября сейсмологи выразили опасение об извержения вулкана на испанском острове Ла Пальма, о чем свидетельствует серия небольших землетрясений. С прошлой субботы вокруг острова Ла Пальма, который входит в Канарский архипелаг, произошло около 4,2 тысячи небольших землетрясений.

Однако, уже 19 сентября на острове Пальма, расположенном в Канарском архипелаге в Атлантическом океане, началось извержение вулкана Тенегия. На данный момент на острове эвакуируют людей. В результате извержения остров Ла Пальма поднялся на 15 сантиметров. Сегодня на острове зарегистрировали землетрясение силой 3,8 балла.

Помимо этого, мы писали о том, что летом в Италии произошло извержение вулкана Этна. Произошел выброс лавы, а облако пепла с самого высокого вулкана Европы было видно на высоте шесть километров вблизи Катании.