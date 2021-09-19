На острове Пальма произошло извержение вулкана Кумбре Вьеха. Фото: Скриншот из видео

Сегодня, 19 сентября, на испанском острове Пальма, расположенном в Канарском архипелаге в Атлантическом океане, началось извержение вулкана Тенегия. На данный момент на острове эвакуируют людей.

Об этом сообщает газета El Mundo.

В этой местности в последнее время была повышенная сейсмическая активность. Так, за последнюю неделю зафиксировали более 21 тысячи подземных толчков.

В связи с извержением местные власти объявили о закрытии лесных троп. Кроме этого, началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью из района, который находится рядом с вулканом.

Издание La Vanguardia со ссылкой на Национальный географический институт Испании сообщает, что в результате извержения остров Ла Пальма поднялся на 15 сантиметров.

На данный момент сообщений о пострадавших нет, но при этом идет плановая эвакуация. 

Сегодня на острове зарегистрировали землетрясение силой 3,8 балла.

Научный комитет Плана предотвращения вулканической опасности предупредил, что более сильные землетрясения могут представлять опасность.

Последнее извержение на Канарских островах произошло в 2011 году под водой у побережья острова Йерро. 

Напомним, еще 17 сентября сейсмологи выразили опасение об извержения вулкана на испанском острове Ла Пальма, о чем свидетельствует серия небольших землетрясений. 

Ранее мы писали о том, что вулкан Эбеко, расположенный в России на Курилах, проявил повышенную активность. Вулканологи считают, что вероятность извержения остается высокой. 

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