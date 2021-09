Сегодня, 19 сентября, на испанском острове Пальма, расположенном в Канарском архипелаге в Атлантическом океане, началось извержение вулкана Тенегия. На данный момент на острове эвакуируют людей.

Об этом сообщает газета El Mundo.

В этой местности в последнее время была повышенная сейсмическая активность. Так, за последнюю неделю зафиксировали более 21 тысячи подземных толчков.

В связи с извержением местные власти объявили о закрытии лесных троп. Кроме этого, началась эвакуация людей с ограниченной подвижностью из района, который находится рядом с вулканом.

Издание La Vanguardia со ссылкой на Национальный географический институт Испании сообщает, что в результате извержения остров Ла Пальма поднялся на 15 сантиметров.

На данный момент сообщений о пострадавших нет, но при этом идет плановая эвакуация.

Сегодня на острове зарегистрировали землетрясение силой 3,8 балла.

Научный комитет Плана предотвращения вулканической опасности предупредил, что более сильные землетрясения могут представлять опасность.

A volcano erupted on the Spanish Canary island of La Palma, sending a plume of thick gray smoke and ash into the air from the Cumbre Vieja national park in the south of the island https://t.co/279rso0WOT pic.twitter.com/fGUSScsTdY