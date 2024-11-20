Оборонительный фронт Вооружённых сил Украины может обрушиться.

Об этом сообщает британская информационная корпорация ВВС со ссылкой на мнение экспертов.

Издание приводит данные американского Института изучения войны (ISW), согласно которым, в текущем году Россия оккупировала в разы больше территории Украины, чем в прошлом, и продолжает движение к важнейшим логистическим узлам ВСУ на востоке Донбасса.

По данным ISW, за 2024 год войска РФ захватили около 2700 кв. км украинских земель, тогда как за весь 2023 год – всего 465 кв. км, то есть почти в шесть раз больше.

Доктор Марина Мирон, исследователь в области обороны из Королевского колледжа Лондона, в интервью BBC предположила, что украинский восточный фронт "может фактически рухнуть", если россияне и дальше продолжат наступать такими темпами.

В период с 1 сентября по 3 ноября 2024 года Киевом было потеряно более 1000 кв. км территории, что говорит об ускорении наступления РФ в последние месяцы. Два района, на которые пришёлся основной удар российских сил, – Купянск в Харьковской области и Курахово, являющееся ступенькой к Покровску, ключевому логистическому узлу в Донецкой области.



Украинские войска, защищающие Курахово, пока отражают атаки на юге и востоке. Но линия фронта становится всё ближе, и неприятель угрожает окружить ВСУ с севера и запада.

Полковник Евгений Сасыко, бывший начальник отдела стратегических коммуникаций Генштаба Украины, считает, что россияне формируют "мощные челюсти" по флангам, которые будут медленно "перемалывать" оборону города, пока она не рухнет.

Согласно выводам ISW, Москва сейчас удерживает в общей сложности 110 649 кв. км территории Украины. Для сравнения: за первый месяц вторжения в Курск украинские войска захватили чуть более 1 171 кв. км. К настоящему времени российские войска отвоевали почти половину этой территории и продолжают наступать в этом регионе.

Издание пишет, что Курская операция первое время была хорошим подспорьем для Украины с точки зрения морального духа в период серьёзных неудач. Но доктор Мирон считает, что хотя прорыв на территорию РФ стал моментом "тактического блеска" ВСУ, но также стал "стратегической катастрофой" для Украины, поскольку оттянул туда резервы ВСУ.

"Вся идея была в том, чтобы, возможно, получить некий политический рычаг в потенциальных переговорах, а в военном плане – отвлечь российские силы от Донбасса. А вместо этого мы видим, что украинские подразделения там застряли", – говорит эксперт.

Мирон также сказала, что продвижение войск РФ в Украине обеспечило Москве более сильную позицию на потенциальных переговорах на фоне того, как новая внешнеполитическая команда Дональда Трампа готовится войти в Белый дом.

"То, что Россия контролируют сейчас, дает им определённое преимущество. Если дело дойдёт до переговоров, я уверена, что, как подчёркивает российская сторона, мы будем вести их, исходя из ситуации на поле боя", – добавила эксперт.

"С точки зрения россиян, у них гораздо лучшие карты, чем у украинцев", – резюмирует Мирон.

Ранее экс-советник Банковой Алексей Арестович заявил, что фронт может рухнуть через 3-4 месяца, если Киев не начнёт переговоры с Москвой.

Также мы приводили мнение офицера ВСУ, по словам которого, ситуация на Донбассе вышла из-под контроля Украины.