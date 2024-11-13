В соцсетях произошел конфликт между бывшим народным депутатом Надеждой Савченко и действующим парламентарием Марьяной Безуглой.

На прошлой неделе Безуглая в своих соцсетях заявила, что Савченко, ныне являющаяся командиром роты в одной из бригад ТРО, причастна к обвалу фронта в Очеретино Донецкой области. Нардеп призвала СБУ расследовать ее деятельность.

"Именно ее самовольный и неожиданный приказ на отступление подразделения повлек за собой эффект домино прорыва в Очеретино, что запустило каскадные процессы формирования наступления россиян на Покровск", - написала Безуглая.

Сегодня Савченко в Фейсбуке сообщила, что тоже обратилась к СБУ и ГБР с призывом проверить деятельность Безуглой на предмет госизмены и разглашения государственной тайны.

Как заявила Савченко, Безуглая в последние два года войны в своих соцсетях, имея доступ к гостайне, "систематически излагает (публикует) свои сообщения относительно обороноспособности Вооруженных сил Украины; о состоянии укомплектованности, обеспечения, системы построенных оборонных укреплений или об их отсутствии на конкретных направлениях обороны, пребывания руководства ВСУ на позициях, структуре принятия управленческих решений в ВСУ, составе офицеров Генштаба, излагает другие данные, которые стали ей известны при обсуждениях в кругах лиц с высоким допуском к государственной тайне в силу ее статуса народного депутата Украины, чем она наносит неоправданный ущерб защите территориальной целостности и независимости Украины в войне против российских оккупантов, снижает безопасность государства".

"Учитывая сказанное, прошу Государственное бюро расследований провести проверку деятельности народного депутата Украины Марьяны Безуглой и предоставить правовую оценку ее действиям", - написала Савченко.

Напомним, на днях стало известно, что Савченко командует ротой в 112-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Что касается Безуглой, то мы регулярно публикуем ее критику в адрес военного командования и посты о ситуации на фронтах.