Бывший спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию народного депутата Марьяны Безуглой о том, что из частей ВС многих переводят в пехоту.

Соответствующее заявление было опубликовано на странице Игната в Фейсбуке.

"Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времён и много, и это очень болезненно для ВС эти направления. И, конечно, это влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему", – пишет экс-спикер ВС.

В то же время Игнат отрицает, что при этом ВСУ стали сбивать меньше "Шахедов", как заявляет Безуглая, хотя и подтверждает, что отправка специалистов ПВО в пехоту "сказывается на результате" при отражении воздушных атак РФ.

Между тем, как заявила американский посол в Украине Бриджит Бринк, в этом году Госдеп США профинансировал создание 800 мобильных групп по борьбе с российскими дронами.

Бринк уточнила, что речь идет о группах, созданных на базе Госпогранслужбы и Нацполиции.

По данным представителя Вашингтона, эти формирования за текущий год сбили более двухсот беспилотников РФ.

Мы разбирались в отдельном материале, почему участились налеты "Шахедов", а ВСУ стали их меньше сбивать.

Война в Украине продолжается 982-й день. Последние новости с ключевыми событиями 3 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.