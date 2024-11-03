Бывший спикер Воздушных сил ВСУ подтвердил слова Безуглой о переводе специалистов ПВО в пехоту
Бывший спикер Воздушных сил (ВС) ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию народного депутата Марьяны Безуглой о том, что из частей ВС многих переводят в пехоту.
Соответствующее заявление было опубликовано на странице Игната в Фейсбуке.
"Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времён и много, и это очень болезненно для ВС эти направления. И, конечно, это влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему", – пишет экс-спикер ВС.
В то же время Игнат отрицает, что при этом ВСУ стали сбивать меньше "Шахедов", как заявляет Безуглая, хотя и подтверждает, что отправка специалистов ПВО в пехоту "сказывается на результате" при отражении воздушных атак РФ.
Между тем, как заявила американский посол в Украине Бриджит Бринк, в этом году Госдеп США профинансировал создание 800 мобильных групп по борьбе с российскими дронами.
Бринк уточнила, что речь идет о группах, созданных на базе Госпогранслужбы и Нацполиции.
По данным представителя Вашингтона, эти формирования за текущий год сбили более двухсот беспилотников РФ.
Мы разбирались в отдельном материале, почему участились налеты "Шахедов", а ВСУ стали их меньше сбивать.
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