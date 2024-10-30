Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отдал приказ перевести в пехоту авиатехников.

Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

"Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее Безуглая сообщила, что в пехоту переведут 20% медиков военных госпиталей. Нардеп раскритиковала это решение.

"И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе Командования медицинских сил и Главком решил создать коллапс и там?" - написала Безуглая.

Напомним, в середине сентября Безуглая призвала Зеленского уволить главкома Сырского и министра обороны Умерова.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военный паблик Deep State сообщил, что российские войска в Донецкой области продолжают наступать с юга на север - со стороны Угледара и Золотой Нивы. Там они продвинулись у Ясной Поляны, Богоявленки и Екатериновки. Ясная Поляна - это направление на Константинополь, который находится на трассе, ведущей с запада в Курахово.

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