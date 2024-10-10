Народный депутат Марьяна Безуглая подтвердила поражение Patriot в Днепропетровской области, видео которого вчера опубликовала РФ.

"Еще один поврежденный "Патриот", и это не первый. И всё из-за отсутствия системы, которую нынешний генералитет просто не способен построить из-за своего IQ, отсутствия желания и коррумпированности", — пишет нардеп.

Она обвиняет главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, что он "усугубил дегенеративность высшего военного управления", говорит об ответственности президента Владимира Зеленского за него и призывает президента отправить главкома в отставку.

Напомним, в России заявили о поражении украинского ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Заявляется, что уничтожена РЛС и повреждена пусковая установка.

Война в Украине идет уже 960-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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