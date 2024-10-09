Россияне существенно продвинулись на нескольких направлениях: Работинском, Угледарском, Покровско-Кураховском и Торецком.

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

На Работинском направлении у россиян наблюдается существенное продвижение широким фронтом в сторону Новоданиловки, где летом 2023 года контрнаступали ВСУ.

Восточнее, около Каменского, активизировались российские ДРГ, о чем мы писали в отдельном материале.

Западнее подтверждено продвижение в Золотой Ниве. Еще западнее россияне продвинулись севернее потерянного Угледара.

На Покровско-Кураховском направлении у РФ есть продвижение у Цукуриного в сторону Вознесенки.

На Торецком, как показывает карта, полностью потеряна Нахаловка.

Война в Украине идет уже 959-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Паблик Deep State сообщал, что россияне за сутки захватили два села - Желанное Первое в Донецкой области и Стельмаховку в Луганской. К востоку от Курахово российские войска продвинулись в Максимильяновке, за которую с недавних пор идут бои. Минобороны РФ заявило о захвате поселка Золотая Нива, что между Угледаром и Великой Новоселкой. Украина этого не подтверждала.

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