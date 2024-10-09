Украинские военные паблики в понедельник, 7 октября, написали об атаке российских войск на Каменское Запорожской области - со стороны захваченной Васильевки.

Каменское находится практически на линии фронта в западной части Запорожской области. Через него проходит кратчайший путь в само Запорожье (30 километров).

Украинские телеграм-каналы сообщали, что россияне зашли в Каменское, но были оттуда выбиты. Карта Deep State не фиксирует изменения линии фронта на этом участке.

При этом, по той же карте, часть города к югу от реки Янчекрак под контролем РФ.

Паблики приводят заявление одного из бойцов третьего полка ССО, участвовавшего в отражении атаки. Он заявил, что в Каменском у россиян был "тяжелый провал".

В то же время российские паблики утверждают, что у армии РФ в Каменском было продвижение, как и в соседнем селе Плавни.

Также они заявляют, что штурмовые группы РФ смогли закрепиться в Каменском на северном берегу реки Янчекрак и расширили там зону контроля около дамбы. Украина этого не подтверждала.

Тем не менее, активизация на стратегически важном участке фронта явно наблюдается (о значении Запорожского направления для хода войны мы писали в отдельном материале).

Другой вопрос, является ли это подготовкой к крупному наступлению, либо же только разведкой боем и попыткой улучшить свои позиции на переднем крае.

Война в Украине идет уже 959-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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