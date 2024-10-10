Американский журналист рассказал, что Россия была готова применить ядерное оружие по Украине осенью 2022 года
Россия осенью 2022 года была готова применить ядерное оружие по Украине, если потери РФ на поле боя станут "катастрофическими".
Об этом пишет в своей книге американский журналист-инсайдер Боб Вудворд.
Он рассказывает, что начальники генштабов США и России в этот период поговорили по телефону.
Когда Марк Милли спросил Валерия Герасимова, какие условия необходимы для применения Россией ядерного оружия, Герасимов ответил, что одно из них — "право использовать тактическое ядерное оружие в случае катастрофических потерь на поле боя".
Милли ответил ему, что "ни одно из этих условий не наступит", цитирует книгу Вудворда журнал Foreign Policy.
Напомним, что недавно в РФ обновили ядерную доктрину и готовы ее реализовать уже в ходе войны в Украине.
Между тем война в Украине идет уже 960-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2024 года в обновляемом онлайне.
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