Россия осенью 2022 года была готова применить ядерное оружие по Украине, если потери РФ на поле боя станут "катастрофическими".

Об этом пишет в своей книге американский журналист-инсайдер Боб Вудворд.

Он рассказывает, что начальники генштабов США и России в этот период поговорили по телефону.

Когда Марк Милли спросил Валерия Герасимова, какие условия необходимы для применения Россией ядерного оружия, Герасимов ответил, что одно из них — "право использовать тактическое ядерное оружие в случае катастрофических потерь на поле боя".

Милли ответил ему, что "ни одно из этих условий не наступит", цитирует книгу Вудворда журнал Foreign Policy.

Напомним, что недавно в РФ обновили ядерную доктрину и готовы ее реализовать уже в ходе войны в Украине.

Между тем война в Украине идет уже 960-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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