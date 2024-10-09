Министерство обороны РФ опубликовало видео, как утверждается, уничтожения украинского комплекса Patriot в Днепропетровской области.

Заявляется, что уничтожена РЛС и повреждена пусковая установка.

На видео заметно, как система ПВО запускает ракеты с земли, а потом по ней идет прилет. Все это снимает разведывательный беспилотник.

Украина этого не подтверждала.

Напомним, в России не в первый раз заявляют о поражении ЗРК Patriot. Так, в мае российские издания опубликовали видео поражения, как утверждалось, ЗРК Patriot и РЛС ударом ракеты "Искандер". Сообщалось, что видео было снято в районе Гуляйполя в Запорожской области. Официально Украина этого не подтверждала.

А перед этим Министерство обороны РФ опубликовало видео и заявило, что на кадрах - поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot на фронте. Украина не подтверждала потери комплекса.

Война в Украине идет уже 959-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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