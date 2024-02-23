Министерство обороны РФ опубликовало видео и заявило, что на кадрах - поражение зенитно-ракетного комплекса Patriot на фронте.

В ведомстве утверждают, что войска РФ поразили пусковую установку, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающую машину ЗРК.

Украина потери Patriot не подтверждала.

Напомним, что ранее российские военные не раз сообщали о поражении ЗРК Patriot. В частности, утверждение о поражении ЗРК Patriot звучало от министра обороны РФ Сергея Шойгу. В прошлом году он заявил об уничтожении пусковой установки в Киеве, что опровергли в Воздушных силах ВСУ.

А президент Владимир Зеленский говорил, что ни один такой комплекс не уничтожен.

Война в Украине идет уже 730-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Харьковско-Луганском направлении армия РФ проводит "многостороннюю наступательную операцию", пишет Институт изучения войны. По его оценке, целью наступления является захват восточного берега реки Оскол от Купянска до села Оскол.

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