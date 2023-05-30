Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию минобороны РФ о "повреждении зенитного ракетного комплекса Patriot в Киеве" в последние дни.

Об этом он сообщил в комментарии "Суспильному".

"Вчера комплекс Patriot отработал: уничтожены все цели типа "Искандер", летевшие по баллистической траектории", - заявил Игнат.

Отметим, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные "в последние дни" поразили в Киеве американский зенитный ракетный комплекс Patriot.

Напомним, вчера спикер командования Воздушных сил ВСУ заявил, что во время воздушной тревоги в Киеве работал ЗРК Patriot. По его словам, на это указывает тот факт, что в Киеве были сбиты российские ракеты "Искандер-М".

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