Сегодня, 29 мая, во время воздушной тревоги в Киеве работал американский зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, на это указывает тот факт, что в Киеве были сбиты российские ракеты "Искандер-М".

Он также заявил, что противник использует известные маршруты, и чтобы усложнить работу украинским ПВО, россияне используют управляемые работы и ракеты С-300.

В КГГА ранее заявили, что все выпущенные на столицу ракеты были сбиты. Также киевские власти рассказали об изменении тактики обстрелов Киева.

Напомним, ранее американский телеканал CNN сообщал, что два компонента батареи ЗРК Patriot были повреждены во время российской атаки 16 мая.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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