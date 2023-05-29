Все ракеты, принимавшие участие в сегодняшней воздушной атаке на Киев, сбиты. В результате падений обломков критических разрушений нет, информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщают в КГВА.

Киевские власти также заявляют об изменении тактики обстрелов Киева.

"Враг сменил тактику – после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах", - заявил глава администрации Попко.

Это уже шестнадцатая атака на Киев с начала месяца.

Напомним, КГВА опубликовала фото обломков ракет, упавших в Киеве после дневной атаки. Известно об одном пострадавшем и шести упавших обломках в разных районах города.

МВД и Воздушные силы сообщают, что удар наносился баллистическими ракетами.

Также в одном из районов Киевской области в результате дневной ракетной атаки россиян уничтожен частный дом.

Война в Украине идет уже 460-й день. Мы следим за новостями 29 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 459-го дня войны. Прошлой ночью Украина подверглась массированной атаке РФ. Было выпущено 59 "Шахидов". 58 из них были сбиты. Большинство из дронов - около 40 - были сбиты над Киевом. При этом как раз вчера столица Украины праздновала День города.

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